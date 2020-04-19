Denizli'de babası ile tartışan kişi, kombiyi söküp balkondan aşağıya attı - Son Dakika

Boşa akan suyun vanasını da kapattıran polis ekipleri, Ü.U.K'yı çevreyi rahatsız etmemesi konusunda uyardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, doğal gaz vanasını kapatıp gaz akışını kesti.

Alınan bilgiye göre, Değirmenönü Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ü.U.K. (27), borç para istediği babası ile telefonda tartıştı.

Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde babası ile tartışan kişi, evindeki kombiyi söküp balkondan aşağıya attı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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