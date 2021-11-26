Denizli'de babasının bıçakla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde baba oğul arasında çıkan kavgada oğul bıçakla yaralandı.
Akkonak Mahallesi Fatih Caddesinde baba T.İ ile oğlu G.İ. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Baba T.İ'nin bıçakla başından ve bacağından hafif şekilde yaraladığı G.İ, hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan T.İ, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Tartışmanın babanın üvey oğluna araba almasına oğlunun tepki göstermesi üzerine çıktığı öne sürüldü.
Kaynak: AA
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