Denizli'de bacağını makineye kaptıran işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Karadaş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevresindekilerin ve sağlık ekibinin çabasına rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayan Karadaş, yoğun kan kaybı nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Honaz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir dokuma fabrikasında çalışan Tunay Karadaş (47) sol bacağını makinenin dişlisine kaptırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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