Denizli'de Türk Cumhuriyetleri sergisi açıldı - Son Dakika

Denizli'de Türk Cumhuriyetleri sergisi açıldı

09.03.2021 13:55
Denizli'de Türk Cumhuriyetleri sergisi açıldı, System.String[]

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSOY iş birliğinde 'Bağımsızlıklarının 30'uncu yılında Türk Cumhuriyetleri' fotoğraf sergisi düzenlendi.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSOY iş birliğinde 'Bağımsızlıklarının 30'uncu yılında Türk Cumhuriyetleri' fotoğraf sergisi düzenlendi. Türk dünyasındaki kardeşlik hukukunun daha da gelişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Sergideki güzellikleri gördüğümüzde bin yıllar öncesinden ne kadar iç içe olduğumuzu, kardeş olduğumuzu bir daha hatırlayacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde 'Bağımsızlıklarının 30'uncu yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan' adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, TÜRKSOY Temsilcisi Sancar Mülazımoğlu ve davetliler katıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30'uncu yıl dönümünde Türk dünyasının en seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan kareleri inceledi. Sergi açılışının ardından konuşan Başkan Zolan, Türk dünyasında bulunan ve 30 yıl önce bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın güzelliklerini, tarih ve kültürlerini gördüklerini söyledi.

'BİR VE BERABER OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'Türk dünyası ile kardeşlik hukukunun daha da gelişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Birbirimizi tanımamız, ayrılığın getirdiği bilmezlik yerine birçok bilgiyi birbirimize aktarmamız gerekiyor. Onun için 30 yıl önce bağımsızlıklarına kavuşan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın tarihini, kültürünü ve birçok güzelliklerini yansıtan fotoğraflarla ilgili bir sergi düzenledik. Hemşehrilerimizin bu sergiyi ziyaret etmelerini arzu ediyoruz. Sergideki güzellikleri gördüklerinde bizim bin yıllar öncesinden ne kadar iç içe olduğumuzu, kardeş olduğumuzu bir daha hatırlayacağız. İnşallah bundan sonra da bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz. Devletler ayrı olabilir ama ruhumuz, düşüncemiz, hedeflerimiz inşallah bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.TÜRK DÜNYASI İLE GÖNÜL BAĞIDenizli Valisi Ali Fuat Atik ise serginin memnuniyet verici olduğunu belirtip, "Biz de gönül coğrafyamızda ayrı devletten olsak da aynı milletten olan kardeşlerimizi burada anmak, onların yaşadığı şehirlerde kısa da olsa bir gezinti yapmak çok hoştu. Denizli de bu faaliyeti yapmak bizleri mutlu etti. Geçtiğimiz günlerde Denizli Büyükşehir Belediyemizle birlikte Azerbaycan Konsolosumuzu ağırladık ve Hocalı Soykırımı'nı andık. Türk dünyası ile kurduğumuz gönül bağı, acılarımız, sevinçlerimiz, mutluluklarımız hepsi bir" dedi.

Gün boyu gezilebilecek sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın tabiatı, tarihi ve mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür ve sanatını içeren fotoğraflar yer alıyor.


Denizli'de Türk Cumhuriyetleri sergisi açıldı
Denizli'de Türk Cumhuriyetleri sergisi açıldı
Denizli'de Türk Cumhuriyetleri sergisi açıldı
Denizli'de Türk Cumhuriyetleri sergisi açıldı

Türkmenistan, Azerbaycan, Denizli, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de Türk Cumhuriyetleri sergisi açıldı - Son Dakika


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