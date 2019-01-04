Denizli'de Bahçe Duvarı Araçların Üzerine Yıkıldı
22 dakika önce
DENİZLİ'de sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniye yıkılan duvar, park halindeki 3 otomobilde hasara neden oldu.
DENİZLİ'de sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniye yıkılan duvar, park halindeki 3 otomobilde hasara neden oldu. Denizli
'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak, saat 03.30 sıralarında, yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Merkezefendi
ilçesi Altıntop Mahallesi 1598/1 Sokak'ta arsayı çevreleyen 15 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde olan duvar, rüzgarın şiddetine dayanamadı. Biriketlerden örülü duvarın 10 metrelik bölümü, büyük bir gürültüyle park halindeki 3 otomobilin üzerine yıkıldı. Duvarın altında kalan 3 otomobilde, hasar meydana geldi. Otomobil sahiplerinden Hasan İsbak, "Otomobilimi krediyle almıştım. Borcunu daha yeni ödemeye başlamıştım. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. Polis
ve belediye ekipleri zarar tespit çalışmasına başladı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:29 Kaynak: DHA
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