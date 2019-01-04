Denizli'de Bahçe Duvarı Araçların Üzerine Yıkıldı
2 saat önce
Denizli'de bahçe duvarı araçların üzerine yıkıldıDenizli'de sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir arsanın yıkılan duvarı park halindeki 3 otomobilde maddi hasara neden oldu.
Denizli
'de bahçe duvarı araçların üzerine yıkıldı
Denizli'de sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir arsanın yıkılan duvarı park halindeki 3 otomobilde maddi hasara neden oldu.
Denizli'de dün (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak, saat 03.30 sıralarında, yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Merkezefendi
ilçesi Altıntop Mahallesi 15981 Sokak'ta bulunan bir arsanın 15 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğindeki biriketlerden örülmüş duvarının 10 metrelik bölümü büyük bir gürültü park halindeki 3 otomobilin üzerine yıkıldı. Yıkılan duvarın molozları altında kalan 3 otomobilde, maddi hasar meydana geldi.
Otomobili duvarın altında kalan Hasan İsbak,Otomobilimi krediyle almıştım. Borcunu daha yeni ödemeye başlamıştım. Cana geleceğine mala gelsin diye konuştu. Öte yandan bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri zarar tespit çalışmasına başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:19 Kaynak: DHA
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