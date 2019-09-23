Son Dakika Haberleri: Denizli'de balık fiyatları uygun olunca ilgi de büyük oldu
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Denizli'de balık fiyatları uygun olunca ilgi de büyük oldu

1 saat önce

1 Eylül'de balık av sezonunun açılması ile Denizli balık halinde hareketlilik artarak devam ederken, satıcılar ve vatandaşlar satışlardan memnun olduklarını söylediler.

Denizli'de balık fiyatları uygun olunca ilgi de büyük oldu, System.String[]

1 Eylül'de balık av sezonunun açılması ile Denizli balık halinde hareketlilik artarak devam ederken, satıcılar ve vatandaşlar satışlardan memnun olduklarını söylediler. Halde en çok ilgili gören hamsi ve sardalyanın kilogram fiyatı 20 TL'den alıcı buluyor.


Av sezonunun açılmasının ardından kentteki balık halinde ürün bolluğu yaşanıyor. Vatandaşlar özellikle öğleden sonra hale yoğun ilgi gösterirken satıcılar da alıcılar da fiyattan gayet memnun. Balığın sezonunda yenilmesi gerektiğini söyleyen satıcılar, vatandaşları balık haline davet etti. Halde en çok satılan balık türlerini ise geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine hamsi ve sardalya gibi küçük balıklar oluşturuyor. Hamsi ve sardalyanın kilosu 20 TL'den satılırken, mezgit, kefal, uskumru 25-30 TL, lüfer ise 80-100 TL arasında alıcı buluyor.


Balık satıcılarından Ahmet Güleçler, balığa olan ilgiden memnun olduklarını ifade etti. En çok hamsi ve sardalyanın satıldığını söyleyen Güleçler, ayrıca satılan balıkların hijyenik ortamda temizlendiğini de dile getirdi. - DENİZLİ

Denizli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:42 Kaynak: İHA
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