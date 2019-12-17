Denizli'de balkon büyüklükleri artırıldı - Son Dakika
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Denizli'de balkon büyüklükleri artırıldı

6 saat önce

Denizli'de yeni yapılacak yapılarda balkon büyüklüğünün net alanın yüzde 10'undan yüzde 20'sine çıkarılması kararlaştırıldı.

Denizli'de balkon büyüklükleri artırıldı, System.String[]

Denizli'de yeni yapılacak yapılarda balkon büyüklüğünün net alanın yüzde 10'undan yüzde 20'sine çıkarılması kararlaştırıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı, Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Denizli il sınırları içerisinde yer alan yapılarda yöresel yaşam biçimi ve coğrafi iklim şartları dikkate alınarak uygulama bütünlüğü sağlanması, daha kullanılabilir ve yaşanabilir balkonlar oluşturabilmek amacıyla balkonların metrekaresinin artırılmasını içeren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması teklifi ele alındı.

Zolan, yaptığı konuşmada, imar yönetmeliğine açılan davalar sonucu iptallerin söz konusu olduğunu belirterek, vatandaşları ve inşaat sektörünü rahatlatacak değişikliğin gerekli olduğunu ifade etti.

Ortak kullanım alanında bazı kısıtlamalar olduğunu dile getiren Zolan, şunları söyledi:

"Net alanının yüzde 10'undan fazla balkon yapılamayacağı maddesi Denizli'yi çok etkileyen bir maddeydi. Yine küçük sanayi alanlarını olumsuz etkileyen hususlar vardı. Tüm ilgili kişilerle bu durumu değerlendirerek konuyu bugüne taşıdık. Almış olduğumuz karar ile daha önce 'balkonda net alanın yüzde 10'undan fazla genişliği olamaz' hükmünü 'yüzde 20'den fazla olamaz' hükmüyle artırmış oluyoruz. Buradaki amacımız Denizli'de balkonsuz ev kalmasın. İnşallah hem inşaat sektörüne bu konuda bir ivme kazandırmış olacağız hem de vatandaşlarımızın balkonları kullanım noktasında üst seviyede konfor sağlamış olacağız."

Yapılan oylamada Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ndeki değişiklik talebi kabul edildi.

Osman Zolan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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