Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Selçuk Bey Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan N.İ.Ç, cam takılı balkonun açık bölümünden bahçe zeminine düştü.
Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika