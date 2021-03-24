Denizli'de başı konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

Yapılan çalışma ve kurtarılan kedinin hızla uzaklaşması cep telefonuyla görüntülendi.

Sokakta bir kedinin başının konserve kutusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Denizli 'nin Babadağ ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

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