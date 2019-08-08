Denizli'de bayramda otobüsler 2 gün ücretsiz olacak
1 saat önce
Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşımda zorluk çekmemesi için Kurban Bayramı'nın ilk 2 günü belediye otobüslerinin ücretsiz olacağını duyurdu.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:36 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşımda zorluk çekmemesi için Kurban Bayramı
'nın ilk 2 günü belediye otobüslerinin ücretsiz olacağını duyurdu.
Denizlililerin rahat ve huzur içinde bir tatil geçirebilmeleri için tüm bayram tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi belediye otobüslerini bayramın ilk 2 günü ücretsiz yaptı.
Buna göre 11 Ağustos Pazar ve 12 Ağustos Pazartesi günleri Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücret alınmayacak.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, tüm hemşehrilerinin rahat ve huzur içinde bir bayram tatili geçirmesi için büyükşehir olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Denizlimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ
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