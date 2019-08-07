Denizli'de bayramın 1 ve 2. günleri ekmek çıkarılmayacak
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Denizli Fırıncılar Odası yönetiminden yapılan açıklamada, Kurban Bayramının 1 ve 2. Günlerinin ekmek çıkmayacağı belirtildi.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:43 Kaynak: İHA
Fırıncılar Odası yönetiminden yapılan açıklamada, Kurban Bayramının 1 ve 2. Günlerinin ekmek çıkmayacağı belirtildi.
Yapılan yazılı açıklamada, bayramda fırınlarda çalışan işçilerin de bayram tatili yapabilmeleri için bayramın 1 ve 2. günü (11- 12 Ağustos 2019) tarihinde fırınlarda ekmek çıkmayacağını kaydedildi.
Bayramda ekmek sıkıntısı yaşanmaması için tüm tedbirler alındığı aktarılırken, ekmek üretiminin Arife günü olan Cumartesi günü yapılacağı ve ekmek ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi. - DENİZLİ
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