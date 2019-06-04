Denizli'de bayramlaşma geleneği değişmedi

Denizli
'de belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı.
Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde vatandaşlar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda protokol üyeleri ile bir araya geldi.
Siyasi parti ve sivil tolum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı bayramlaşmada, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, çocukları bayram harçlığıyla sevindirdi.
Programa katılan misafirlere belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Zolan, tüm hemşehrilerinin bayramını tebrik ederek, "Allah'ım bu güzellikleri tekrar tekrar göstersin. İnşallah İslam dünyası ve ülkemiz huzurlu bir şekilde daha nice bayramlara kavuşsun. Geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma programında halkımızla kucaklaştık." ifadesini kullandı.
Bayramlaşmaya Denizli Vali Vekili Hakkı Ünal
, AK Parti
Grup Başkanvekili Cahit Özkan
, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, CHP
Denizli milletvekilleri Kazım Arslan
ve Teoman
Sancar, 11'inci Komando
Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade
Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
, İl Jandarma
Komutanı Metin Düz, Pamukkale
Belediye Başkanı Avni Örki
, Merkezefendi
Belediye Başkanı Şeniz Doğan
ve diğer protokol üyeleri katıldı.