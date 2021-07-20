Denizli'de bayramlaşma geleneği değişmedi - Son Dakika

Denizli'de bayramlaşma geleneği değişmedi

Son Güncelleme: 20.07.2021 15:57

Denizli'de bayramlaşma geleneği değişmedi Geleneksel bayramlaşma pandemi kurallarına göre yapıldı Denizlililer, her bayram olduğu gibi gelenekselleşen bayramlaşma programında yine 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda buluştu.

Denizli'de bayramlaşma geleneği değişmedi

Geleneksel bayramlaşma pandemi kurallarına göre yapıldı

DENİZLİ - Denizlililer, her bayram olduğu gibi gelenekselleşen bayramlaşma programında yine 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda buluştu.

Denizlililer, her Ramazan ve Kurban Bayramlarında olduğu gibi yine geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi. Bayramlaşma programında Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler bayram namazını Delikliçınar Yeni Camii'nde kıldı. Bayram namazı sonrası gerçekleşen geleneksel bayramlaşmaya Vali Atik, Başkan Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve beraberindekiler katıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği bayramlaşma pandemi kuralları uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Vatandaşlarla bayramlaşan protokol üyeleri çocukları da unutmayarak onlara bayram harçlığı vererek sevindirdi. Her bayramda olduğu gibi programa katılan tüm misafirlere Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Sağlık çalışanları, jandarma, itfaiye ve polis teşkilatı da unutulmadı

Bayramlaşma programı çerçevesinde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler ilk olarak Denizli Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarının bayramını tebrik eden protokol üyeleri 1978 yılında trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru İrfan İncekara'nın ailesini ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden protokol üyeleri burada askerlerin bayramını kutladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevli personelleri de ziyaret eden Vali Atik ve Başkan Zolan burada çalışanlarla bir araya gelerek, Kurban Bayramlarını tebrik etti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Bayram programı çerçevesinde son olarak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarını ziyaret eden protokol üyeleri burada polis memurları ile sohbet ederek, bayramlarını tebrik etti.

Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram

Tüm hemşehrilerinin bayramını tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kurban Bayramımız şehrimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa güzellikler getirsin. Tüm hemşehrilerime sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir bayram diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Osman Zolan, Denizli, Kurban, Bayram, Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de bayramlaşma geleneği değişmedi - Son Dakika
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