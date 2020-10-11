Baz istasyonlarından çalınan 81 akü ele geçirildi - Son Dakika

Baz istasyonlarından çalınan 81 akü ele geçirildi

11.10.2020 18:07

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, baz istasyonlarından çalındığı belirlenen 81 akü bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, baz istasyonlarından çalındığı belirlenen 81 akü bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), GSM firmalarının Isparta, Niğde, Konya ve Aksaray'daki baz istasyonlarından çalınan akülerin kente getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ve Isparta jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla takip edilen bir kamyonet Pamukkale'de durduruldu.

Kamyonetin kasasında baz istasyonlarına ait 81 akü ele geçirildi. Sürücü M.Y. gözaltına alındı.

M.Y'nin bağlantılı olduğu öne sürülen Ö.Ü (39), I.Y (47) ile M.Z. (44) de Konya'da yakalandı.

Aküler, şirket yetkililerine teslim edildi.

Baz istasyonlarından çalınan 81 akü ele geçirildi
Baz istasyonlarından çalınan 81 akü ele geçirildi
Baz istasyonlarından çalınan 81 akü ele geçirildi
Baz istasyonlarından çalınan 81 akü ele geçirildi

Pamukkale, Jandarma, Isparta, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baz istasyonlarından çalınan 81 akü ele geçirildi - Son Dakika

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