Kar yağışının etkili olduğu Denizli'de ulaşım zaman zaman aksıyor.
Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara Büyükşehir, Merkezefendi, Pamukkale belediyeleri ve Karayolları ekipleri müdahale ediyor.
Ekipler, trafik akışında sorun yaşanmaması için yolları temizlerken tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.
Trafik ekipleri, Denizli- Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde ve Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda kış lastiği veya zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de bazı noktalarda kış lastiksiz veya zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika