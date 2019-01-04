Son Dakika Haberleri: Denizli'de Bebeğin Ölümünde İhmal İddiası

Denizli'de Bebeğin Ölümünde İhmal İddiası

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sezaryen yöntemiyle doğan bebeklerinin 6 günlükken ihmal sonucu öldüğünü öne süren aile, iki hastanedeki görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de Bebeğin Ölümünde İhmal İddiası, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sezaryen yöntemiyle doğan bebeklerinin 6 günlükken ihmal sonucu öldüğünü öne süren aile, iki hastanedeki görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Baba Ergin Tektaş, AA muhabirine, eşinin 36 haftalık hamileyken Denizli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine gittiğini, yapılan muayenede bebeğin kalp atışlarının zayıf olması nedeniyle acilen sezaryenle alınmasına karar verildiğini söyledi.

Operasyon için sevk edildikleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki görevlilerin ise acil bir durum olmadığı gerekçesiyle kendilerini eve gönderdiğini iddia eden Tektaş, "Ertesi gün hastaneye tekrar gittik. Doktor bana neden geç kaldığımızı sorup kızdı. Biz de durumu anlattık. Kimse bize inanmadı. Bebeğimiz sezaryenle doğdu ama ancak 6 gün yaşayabildi. Bunda ihmal olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Sağlık Bakanlığı hattına da şikayet ettik. Her türlü imkanın olduğu bir devirde böyle bir ihmalin yaşanmasına anlam veremiyorum." dedi.

Anne Heves Tektaş da sürekli kontrole gittiği doktoru ile kendisini eve gönderen yetkililerden şikayetçi olduğunu belirterek, "Üniversite hastanesinin acil servisindeki personel, durumu anlatmamıza rağmen bizi eve gönderdi. Ertesi gün yapılan operasyon sonrası kalbinin durması nedeniyle bebeğime 9 dakikalık kalp masajı yapılmış. Sonrasında 6 gün yaşayabildi" diye konuştu.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:18 Kaynak: AA

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