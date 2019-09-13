Son Dakika Haberleri: Denizli'de beklenen yağmur yağışı başladı
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Denizli'de beklenen yağmur yağışı başladı

5 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunduğu kentler arasında yer alan ve uzun sure kavurucu sıcakların etkisinde kalan Denizli'ye günler sonra yağmur yağdı.

Denizli'de beklenen yağmur yağışı başladı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunduğu kentler arasında yer alan ve uzun sure kavurucu sıcakların etkisinde kalan Denizli'ye günler sonra yağmur yağdı.


Sabah saatlerinde yağamaya başlayan yağmurla serinleyen vatandaşların kimi yağmurun tadını çıkarırken kimi ise korunacak yer aradı. Gün boyu aralıklarla devam eden yağışın akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:33 Kaynak: İHA
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