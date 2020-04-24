Denizli'de belediye bandosu, sokak sokak dolaşarak 23 Nisan coşkusu yaşattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de belediye bandosu, sokak sokak dolaşarak 23 Nisan coşkusu yaşattı - Son Dakika

Denizli'de belediye bandosu, sokak sokak dolaşarak 23 Nisan coşkusu yaşattı

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla 14 farklı güzergahta yaklaşık 30 kilometre boyunca şarkı ve marş çaldı.

Denizli'de belediye bandosu, sokak sokak dolaşarak 23 Nisan coşkusu yaşattı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla 14 farklı güzergahta yaklaşık 30 kilometre boyunca şarkı ve marş çaldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Büyükşehir Belediye Bandosu, özel bir çalışma yaptı.

Belediye görevlilerinin Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle katıldığı etkinlikte bando takımı, 23 Nisan sabah saatlerinden itibaren cadde, meydan ve sokaklarda şarkı ve marşlar çalarak vatandaşların bayram coşkusunu evlerinde yaşamasını sağladı.

Bandoya evlerini süsleyen vatandaşlar da balkon ve pencerelerden eşlik etti.

İlk etapta 7 farklı güzergahta belirlenen bandonun yürüyüş programı vatandaşların yoğun isteği üzerine artırıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu 14 güzergahta yaklaşık 30 kilometre boyunca şarkı ve marş çaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 100 yıldır millet iradesinin tecelli ettiği Gazi Meclis'in kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bir kez daha coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Denizli'de bir ilk gerçekleştirdiklerini ifade eden Zolan, açıklamasında, "Vatandaşımız bayrama gelemiyorsa 'biz vatandaşımıza gideriz ve bayram coşkusunu yaşatırız' dedik. Rengarenk süslenmiş balkonların coşkusu muhteşemdi. Bandomuz yaklaşık 30 kilometre yürüyüş gerçekleştirdi. Bu da bir rekor. Hemşehrilerimizle bir arada olamasak da kalplerimiz birlikte attı. 23 Nisan coşkusu bu kez evlerimizden yükseldi." ifadelerini kullandı.

23 Nisan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:12 Kaynak: AA

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