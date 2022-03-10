Denizli'de belediye deposundaki hurdaları satan 3 işçi tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de belediye deposundaki hurdaları satan 3 işçi tutuklandı

10.03.2022 16:18
Denizli'de belediye deposundaki hurdaları satan 3 işçi tutuklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 belediye işçisi cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 belediye işçisi cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çivril Belediyesinin bir deposundan hurda malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede araştırma yapan ekipler malzemeleri çalarak hurdacıya sattıklarını belirlediği B.K, A.K. ve E.G'yi gözaltına aldı.

Belediye işçisi olduğu belirlenen 3 kişi, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Denizli, Çivril, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de belediye deposundaki hurdaları satan 3 işçi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de belediye deposundaki hurdaları satan 3 işçi tutuklandı - Son Dakika
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