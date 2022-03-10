Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 belediye işçisi cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çivril Belediyesinin bir deposundan hurda malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede araştırma yapan ekipler malzemeleri çalarak hurdacıya sattıklarını belirlediği B.K, A.K. ve E.G'yi gözaltına aldı.
Belediye işçisi olduğu belirlenen 3 kişi, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de belediye deposundaki hurdaları satan 3 işçi tutuklandı - Son Dakika