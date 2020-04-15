Denizli'de belediye, online fizyoterapi hizmeti sunuyor - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanların daha kaliteli zaman geçirmesi için online fizyoterapi hizmeti başlattı.
Fizyoterapi uygulamalarını içeren videolar, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fizyoterapist Fatma Nur Peker, söz konusu çalışmanın fizyoterapi tedavileri yarıda kalan hastalar için de yararlı olacağını söyledi.
Peker, her yaş ve hasta grubuna özel videolar hazırladıklarını belirtti.
Peker, evde kalanların bol bol solunum egzersizleri ve kapasitelerine uygun hareketler yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.