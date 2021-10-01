Denizli'de belediye otobüsüyle bir binaya eşya taşıyan yük asansörünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa kurulan ve bir binaya eşya taşıyan yük asansörüne ait sepetin yoldan geçen belediye otobüsüyle çarpması sonucu 1 yolcu yaralandı.

Altıntop Mahallesi Saltak Caddesinde eşya taşımak için kurulan özel bir firmaya ait yük asansörünün sepeti, Bayramyeri yönüne gitmekte olan Abdullah Tuna yönetimindeki 20 BLD 14 plakalı belediye otobüsünün camına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kırılan cam parçalarıyla ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan yolcu, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.