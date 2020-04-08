Denizli'de belediyeden online spor hizmeti - Son Dakika

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara "Evde kal evde spor var" sloganıyla online spor hizmeti başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde Pilates Eğitmeni Özlem Sarıca tarafından verilen yaklaşık 20 dakika süren başlangıç eğitim videosu belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.