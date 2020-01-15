Denizli'de beraat kararları bozulan darbe girişimi sanıklarının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Denizli'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada ilk derece ve bölge adliye mahkemesinin verdiği beraat kararları Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulan tutuklu 33 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Duruşma salonuna dönüştürülen Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Turan Bahadır Salonu'nda Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına sanıklardan 28'i güvenlik önlemleri altında getirilirken, 5 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Esas hakkındaki savunmalarını yapmak üzere süre talep eden sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Darbe girişiminde yüzbaşı olan tutuklu sanık C.B, Yargıtay ilamına ve mütalaaya katılmadığını belirterek, "O gece Çardak Havaalanına eğitim planını icra etmek düşüncesiyle gittim. Havaalanında albay Erol Akman, 'üst komutanlıktan emir geldiğini, Ankara'ya gidileceğini' söyleyince gerçek niyeti anladım. Orada verilen emirleri engellemeye yönelik faaliyetler içerisinde bulundum. Sıkıyönetim ile ilgili WhatsApp grubundan subaylarla görüşmedim. Ankara'ya gidileceğini havaalanına gidince anladım. Eğitimin amacı bizden saklanmıştı. Oradan ayrılmanın yollarını aradım. O geceki eylemlerim Erol Akman ve Fahrettin Demir'in emirlerine direnmektir. Bahsedilen toplantıda nizamiyeye gidip mevzi almamız istendi ancak ben buna karşı geldim, Yarbay Fahrettin'le aramızda tartışma yaşandı, emri yerine getirmedim." diye savunma yaptı.

Darbe girişiminde yüzbaşı olan tutuklu sanık A.K'nin avukatı Namık Kemal Bozacı da iki yıl süren dava sürecinde yeterli delillerin toplandığını, sanıkların ve tanıkların dinlendiğini belirterek, bunların yeterince dikkate alınmadığını öne sürdü.

Müvekkilinin bundan önceki aşamalarda hiç tutuklanmadığını ve suçsuz bulunarak görevine devam ettiğini dile getiren Bozacı, "Kaçmasını gerektiren bir sebep yoktur, kaçmamıştır, ileride beraat etmesi durumunda mağdur durumuna düşecektir. En ağır adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından esas hakkında savunma yapmak için süre isteyen sanık ve avukatlara gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştırdı. Sanıkların tutukluluk tedbirinin makul ve ölçülü olduğuna hükmeden mahkeme duruşmayı 31 Ocak'a erteledi.

Dava süreci

Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı ile Söke'de bulunan 11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığından 550 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "motorlu intikal eğitimi" bahanesiyle Ankara'ya uçakla nakledilmek üzere Çardak Havaalanı'na gitmiş, gözaltına alınan 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Davada eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı Albay Erol Akman ağırlaştırılmış müebbet, 4 eski subay müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Denizli'ye gelen birliklere ait kamera kayıtlarını sildiği iddia edilen ere bir yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, firari sanık eski kurmay başkanı Yarbay Fahrettin Demir hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 6 subaya verilen hapis cezası ile 41 sanık hakkındaki beraat kararını onamış, beraat eden 15 sanık ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan bir sanık hakkındaki kararı bozmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 6 Kasım 2019'da 6 subaya verilen hapis cezasını onarken, 41 sanıktan 33'ünün beraat kararını bozmuştu.