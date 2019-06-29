Denizli'de besihane yangını
1 saat önce
Denizli'nin Çal ilçesinde besihanede çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:10 Kaynak: AA
'nin Çal
ilçesinde besihanede çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Süller
Mahallesinde Süleyman Horasan
'a ait büyükbaş hayvan besihanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Çal ve Bekilli
şubelerinden ekipler yangına müdahale etti.
İtfaiyenin 3 ekip ve 8 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, yangında içerisinde saman balyalarının da olduğu besihanede yaklaşık 40 bin lira maddi hasar meydana geldi.
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