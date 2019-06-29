Son Dakika Haberleri: Denizli'de besihane yangını
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de besihane yangını

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde besihanede çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Denizli'de besihane yangını, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde besihanede çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Süller Mahallesinde Süleyman Horasan'a ait büyükbaş hayvan besihanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çal ve Bekilli şubelerinden ekipler yangına müdahale etti.
İtfaiyenin 3 ekip ve 8 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, yangında içerisinde saman balyalarının da olduğu besihanede yaklaşık 40 bin lira maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:10 Kaynak: AA
Horasan, Çal, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın kekiği Denizli'de hasada hazırlanıyor! 50 milyon dolar gelir sağlanacak İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 22:31:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de besihane yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]