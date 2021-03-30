Son dakika haber... Beton rögar çemberin altında kalan çocuk öldü - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üzerine beton rögar çemberi devrilen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2279 Sokak'ta oyun oynayan Enes Koray'ın üzerine, içme suyu hattı çalışması için yol kenarına bırakılan beton rögar çemberi devrildi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralandığı belirtilen Koray'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sinir krizi geçiren aile yakınlarını sağlık ekipleri yatıştırmaya çalıştı.
Koray'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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