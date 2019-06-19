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Denizli'de beton tesisi protestosu

1 saat önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, beton firmasının yeni bir yatırımı için planlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) halkın katılımı toplantısı, bir grup tarafından protesto edildi.

Denizli'de beton tesisi protestosu, System.String[]
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, beton firmasının yeni bir yatırımı için planlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) halkın katılımı toplantısı, bir grup tarafından protesto edildi.
Denizli- Antalya kara yolu Kazıkbeli mevkisinde yapımı planlanan yatırımla ilgili devam eden ÇED süreci kapsamında, Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde halkın katılımı toplantısı organize edildi. Toplantı sırasında salona gelen ve ilçe sakini olduklarını belirten bir grup, protesto gösterisi yaptı.
Ellerindeki tabakları masaya vuran grup, kurulması planlanan tesisin ekolojik dengeyi bozduğunu, doğaya zarar verdiğini öne sürdü.
Toplantının yapılabilmesi için önlem alan polisle grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine toplantının yapılamayacağına karar vererek salondan ayrıldı, grup da dağıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:39 Kaynak: AA
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