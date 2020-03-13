Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu - Son Dakika

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Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu
6 saat önce
Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen 36 yaşındaki kişinin bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi, organ bekleyen kişilere nakledilmek üzere alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:22 Kaynak: AA
Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen 36 yaşındaki kişinin bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi, organ bekleyen kişilere nakledilmek üzere alındı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahla yaralanma sonucu Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen B.D, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Beyin ölümü gerçekleşen B.D'nin ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. B.D'nin organları, İzmir ve İstanbul'dan gelen ekipler tarafından 4 hastaya nakledilmek üzere götürüldü.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, organ bağışında bulunan aileye başsağlığı diledi ve teşekkür etti.
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