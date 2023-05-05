Evine girmek isterken silahlı saldırıda öldürülen adamın katili, 2 yıl önce bıçakladığı adam çıktı

süleyman hakan gökşen:

şimdi biz, bu gibi adamlara içeride bakmak zorunda mıyız? bir insan nasıl oluyor da bu kadar basit bir olayın etkisinde kalıp, katil olabiliyor? esas neden başkadır yoksa 2 yıl bekleyip, sonrasında bu işi yapması pek inandırıcı gelmiyor...