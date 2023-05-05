Evine girmek isterken silahlı saldırıda öldürülen adamın katili, 2 yıl önce bıçakladığı adam çıktı - Son Dakika
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Evine girmek isterken silahlı saldırıda öldürülen adamın katili, 2 yıl önce bıçakladığı adam çıktı

05.05.2023 14:06

Denizli'de Murat Avcı, bir şahıs tarafından evinin önünde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Polise teslim olan şüpheli Ahmet Ö., ilk ifadesinde Avcı'nın 2 yıl önce kendisini bıçakla yaraladığını, bu sebeple aralarında husumet bulunduğu belirtti.

Denizli'de dün akşam saat 20.00 sıralarında Gerzele Mahallesi Yeşil Vadi Caddesinde Murat Avcı, oturduğu apartmana gireceği sırada yolda duran bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu saçmalarla ağır yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

EVİNE GİRERKEN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

KATİLİ, 2 YIL ÖNCE BIÇAKLADIĞI KİŞİ ÇIKTI

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri Avcı'yı öldüren kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Avcı'ya silahlı saldırı düzenleyen kişinin otomobili Eskihisar Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Olayın ardından polise teslim olan şüpheli Ahmet Ö.'nün ilk ifadesinde, Avcı'nın 2 yıl önce kendisini bıçakla yaraladığını, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: şimdi biz, bu gibi adamlara içeride bakmak zorunda mıyız? bir insan nasıl oluyor da bu kadar basit bir olayın etkisinde kalıp, katil olabiliyor? esas neden başkadır yoksa 2 yıl bekleyip, sonrasında bu işi yapması pek inandırıcı gelmiyor... Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
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Merkezefendi, Murat Avcı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evine girmek isterken silahlı saldırıda öldürülen adamın katili, 2 yıl önce bıçakladığı adam çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evine girmek isterken silahlı saldırıda öldürülen adamın katili, 2 yıl önce bıçakladığı adam çıktı - Son Dakika
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