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Denizli'de bıçaklanan 2 kişi hastaneye giderken kaza geçirdi
6 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bıçakla yaralanan 2 kişi, araçlarıyla hastaneye giderken trafik kazası geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:54 Kaynak: AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bıçakla yaralanan 2 kişi, araçlarıyla hastaneye giderken trafik kazası geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Gökpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Berkan B. (38), Ufuk S. (29) ve F.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. F.A. yanındaki bıçakla Berkan B. ve Ufuk S'yi yaralayıp kaçtı.
Ufuk S'yi de yanına alarak hastaneye gitmeye çalışan Berkan B'nin kullandığı otomobil, Denizli- Antalya kara yolu Bağbaşı mevkisinde Latif G. (39) yönetimindeki 20 AAK 81 plakalı otomobille çarpıştı.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Berkan B. ve Ufuk S'yi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
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