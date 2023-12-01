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Denizli'de bıçaklanan yabancı uyruklu genci öldürdüğü iddia edilen zanlı İzmir'de yakalandı - Son Dakika

Denizli'de bıçaklanan yabancı uyruklu genci öldürdüğü iddia edilen zanlı İzmir'de yakalandı

Denizli'de evinde bıçaklandıktan sonra yardım bulmak için çıktığı sokakta ölü bulunan yabancı uyruklu genci öldürdüğü iddia edilen zanlı İzmir'de yakalandı. Zanlı, cinayeti eşini kıskandığı gerekçesiyle işlediğini itiraf etti.

Denizli\'de bıçaklanan yabancı uyruklu genci öldürdüğü iddia edilen zanlı İzmir\'de yakalandı
01.12.2023 - 16:21,  Güncelleme: 16:22
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Denizli'de evinde bıçaklandıktan sonra yardım bulmak için çıktığı sokakta ölü bulunan yabancı uyruklu genci öldürdüğü iddia edilen zanlı İzmir'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, cinayeti eşini kıskandığı gerekçesiyle işlediğini itiraf etti.

Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda önceki gece meydana gelen olayda; tek başına yabancı uyruklu Amiri Asheghossein (24) evine gelen A.N ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu A.N, bıçakla Asheghossein'in göğsünden yaralayarak kaçtı. Yardım isteğini duyurmak için kendini sokağa atan Asheghossein"i ise sokak ortasında hayatını kaybetti. Cinayetin ardından katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kısa sürede şahsın kimliğini tespit etti. Yabancı uyruklu uyruklu A.N'nin cinayeti işlediğini değerlendiren ekipler, şahsı teknik takibe aldı. Kentten kaçan A.N'nin İzmir'de bir otelde saklandığını tespit eden ekipler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. İzmir ve Denizli polisinin eşzamanlı operasyonuyla cinayet zanlısı A.N, yakalanarak kente getirildi.

Eşini kıskandığı gerekçesiyle cinayeti işlemiş

Emniyetteki sorgusunun ardından cinayet zanlısı A.N, adliyeye sevk edildi. A.N, Amiri Asheghossein'i ile aralarında eşini kıskandığı gerekçesiyle tartışma çıktığını ve bu sebeple cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, İzmir, İzmir, Adliye, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de bıçaklanan yabancı uyruklu genci öldürdüğü iddia edilen zanlı İzmir'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de bıçaklanan yabancı uyruklu genci öldürdüğü iddia edilen zanlı İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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