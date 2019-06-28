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Denizli'de bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü

55 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, simit fırını işleten Emin Arslan (31), 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Esnaf Sarayı arkasındaki parkta göğsünden bıçaklanmış halde bulundu.
112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde bulunan suç aleti bıçak, polis ekiplerince incelemeye alındı.
Öte yandan, Arslan'ın bir süre önce eski eşinin nişanlısı A.G. ile tartıştığı, ikilinin buluşmak üzere sözleştiği öğrenildi.
A.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:21 Kaynak: AA
Pamukkale, Denizli, Güncel
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