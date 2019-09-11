Son Dakika Haberleri: Denizli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Denizli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

46 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Denizli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi Atalar Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Afganistan uyruklu Samihollah Safari (20) bacağından ve sırtından bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Samihollah Safari, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Pamukkale, Denizli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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