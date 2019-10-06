Son Dakika Haberleri: Denizli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Denizli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Denizli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Alper Caddesi'nde iki kişi henüz belirlemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmada A.S, (16) karnından bıçakla yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Hafif yaralı olduğu belirtilen A.S, sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis olaya karıştığı iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Pamukkale, Denizli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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