Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'de iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde bir parkta karşılaşan H.Ö. ile D.S arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.



Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine D.S. yanındaki bıçakla H.Ö'ye saldırdı.



Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olaydan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.