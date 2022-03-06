Denizli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

06.03.2022 14:17
Denizli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Mehmetçik Mahallesi'ndeki 2584 Sokak'ta Y.K. (17) ile İ.Ç. (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.Ç, sol bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin olay yerinden kaçan Y.K'yi kısa sürede yakalandı.???????

YORUMLAR
500
Gençlerin kamelyadaki kavgasında kan aktı Gençlerin kamelyadaki kavgasında kan aktı

Mehmetçik, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Fatih Terim geri dönüşün sinyalini verdi, taraftarı heyecanlandırdı: Göreve hazırım
13:51 Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
13:41 Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
13:01 Dünya bu görüşmeyi bekliyordu! Erdoğan, müzakereler öncesi Putin'i barışa çağıracak
12:37 İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı
12:14 The Batman filminin gösterimi sırasında sinema salonuna yarasa girdi
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 14:23:36. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement