Denizli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Mehmetçik Mahallesi'ndeki 2584 Sokak'ta Y.K. (17) ile İ.Ç. (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.Ç, sol bacağından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polisin olay yerinden kaçan Y.K'yi kısa sürede yakalandı.???????
Kaynak: AA
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