Denizli'de Bidon İçerisinde Bebek Cesedi Bulundu
10 dakika önce
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde boş tarlada bir bidon içerisinde bebek cesedi bulundu.
Denizli
'nin Sarayköy
ilçesinde boş tarlada bir bidon içerisinde bebek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yakayurt Mahallesi'nde boş bir tarlada plastik bidon içerisinde bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin, 7 aylık doğan bir bebeğe ait olduğunu tespit etti.
Yaklaşık 3 ay önce öldüğü değerlendirilen ve cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:16 Kaynak: AA
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