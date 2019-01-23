Son Dakika Haberleri: Denizli'de Bidon İçerisinde Bebek Cesedi Bulundu

Denizli'de Bidon İçerisinde Bebek Cesedi Bulundu

10 dakika önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde boş tarlada bir bidon içerisinde bebek cesedi bulundu.

Denizli'de Bidon İçerisinde Bebek Cesedi Bulundu, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde boş tarlada bir bidon içerisinde bebek cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre, Yakayurt Mahallesi'nde boş bir tarlada plastik bidon içerisinde bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.


Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin, 7 aylık doğan bir bebeğe ait olduğunu tespit etti.


Yaklaşık 3 ay önce öldüğü değerlendirilen ve cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:16 Kaynak: AA

Sarayköy, Denizli, Güncel
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