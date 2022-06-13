Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi

13.06.2022 16:03
Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi

Denizli'de yasadışı imalathanelerde uygun olmayan koşullarda sigara sarma aletleri ile kaçak dolma sigara imal eden bir adrese yapılan operasyonda 29 bin 300 adet kaçak dolma sigara ve 69 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

Denizli'de yasadışı imalathanelerde uygun olmayan koşullarda sigara sarma aletleri ile kaçak dolma sigara imal eden bir adrese yapılan operasyonda 29 bin 300 adet kaçak dolma sigara ve 69 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

Denizli'de kaçakçılık şebekelerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" ile ilgili görevliler tarafından yürütülen çalışmalarda, yasadışı imalathanelerde ve uygun olmayan koşullarda sigara sarma aletleriyle doldurulmuş kaçak dolma sigara imal eden bir adrese operasyon düzenlendi. Sigaraların satışını yaparak haksız kazanç yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda, 29 bin 300 adet kaçak dolma sigara, 69 bin 600 adet kaçak makaron, 400 adet kaçak sigara üretim malzemesi, 107 adet TAPDK bandrolü, 24 kilogram kaçak tütün, 2 adet kaçak sigara sarmak için kullanılan imalat makinası ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi
Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi
Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi

YORUMLAR
500
Kayıp gençler kepçelerle kazılan su kuyusunda aranıyor Kayıp gençler kepçelerle kazılan su kuyusunda aranıyor Yükselme grubu maçlarının ilk haftasında 25 gol kaydedildi Yükselme grubu maçlarının ilk haftasında 25 gol kaydedildi Fatih Erbakan: 'Milli görüş heyecanını Yeniden Refah Partisi çatısı altında yaşıyoruz' Fatih Erbakan: 'Milli görüş heyecanını Yeniden Refah Partisi çatısı altında yaşıyoruz'
Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:06:04. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement