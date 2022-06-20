Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi

20.06.2022 16:45
Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi

Denizli'de yasadışı imalathanelerdeki uygun olmayan koşullarda kaçak dolma sigara imal ettikleri iddia edilen 3 şüpheli, 23 bin 120 adet kaçak dolma sigara ve 20 bin 300 adet kaçak makaronla birlikte yakalandı.

Denizli'de yasadışı imalathanelerdeki uygun olmayan koşullarda kaçak dolma sigara imal ettikleri iddia edilen 3 şüpheli, 23 bin 120 adet kaçak dolma sigara ve 20 bin 300 adet kaçak makaronla birlikte yakalandı.

Denizli'de kaçakçılık şebekelerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" ile ilgili görevliler tarafından yürütülen çalışmalarda, yasadışı imalathanelerde ve uygun olmayan koşullarda sigara sarma aletleriyle doldurulmuş kaçak dolma sigara imal eden 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Sigaraların satışını yaparak haksız kazanç yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda, 1879 adet elektronik sigara aparatı, 8 adet elektronik sigara, 159 adet elektronik sigara likiti, 23 bin 120 adet kaçak sarma sigara, 20 bin 300 adet kaçak boş makaron, 5 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 adet sigara sarma makinesi, 750 adet şeffaf plastik poşet, 516 adet kaçak veya sahte etil alkol ele geçirildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Hakan Aysev, Arya bebek için sahne alacak Hakan Aysev, Arya bebek için sahne alacak Son dakika haber! Kurbanlarını farklı yöntemle dolandıran bağımlı tutuklandı Son dakika haber! Kurbanlarını farklı yöntemle dolandıran bağımlı tutuklandı Kumar operasyonunda 4 kişiye 7 bin 276 TL idari para cezası Kumar operasyonunda 4 kişiye 7 bin 276 TL idari para cezası
Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Acılı anne 19 yaşındaki oğlunun cenazesinde yürek dağladı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:23:25. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement