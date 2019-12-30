Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı-3 - Son Dakika

Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı-3

6 saat önce

Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı-3 (2 KİŞİNİN KURTARILMA ANI)

Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı-3 (2 KİŞİNİN KURTARILMA ANI)

Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı-3

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:20 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı
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