Son Dakika › Güncel › Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı-3 - Son Dakika
Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı-3
6 saat önce
Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı-3 (2 KİŞİNİN KURTARILMA ANI)
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:20 Kaynak: DHA
Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı-3 (2 KİŞİNİN KURTARILMA ANI)
Son Dakika Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi Arnavutköy'de cami minaresi fırtınanın etkisiyle sallandı Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu