Denizli'de bir apartmandan yapılan ayakkabı hırsızlığı, kameraya yansıdı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmana girerek ayakkabı çalan kişiler güvenlik kamerasına yansıdı.

Fesleğen Mahallesi'ndeki 1048 Sokak'ta bulunan apartmandan ikinci kez ayakkabı çalındı.

Apartman sakinleri tarafından emniyet güçlerine haber verilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dış kapısı açık olan apartmana giren iki kişiden birinin elinde bir çift ayakkabıyla apartmandan çıktığı, elinde bir şey olmayan diğerinin ise apartmandan çıkarken merdivendeki bisikletlerin kilitlerini kontrol ettiği görülüyor.