Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

28.04.2022 16:35

Son dakika haberi: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 51 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Öncelikle apartman sakinleri tahliye edildi.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Alevlere müdahale sırasında eli ve boynunda yanık oluşan 2 itfaiye eri, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çatı katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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