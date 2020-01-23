Denizli'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Altıntop Mahallesi 854 Sokak'ta bir apartmanın bodrum katında yer alan depodan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.



Öte yandan yangın sırasında çıkan dumana rağmen deponun üst katında yer alan kahvehanede bulunan vatandaşların oturmaya devam etmesi dikkat çekti.