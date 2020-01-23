Denizli'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Denizli'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Denizli'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Altıntop Mahallesi 854 Sokak'ta bir apartmanın bodrum katında yer alan depodan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.


Öte yandan yangın sırasında çıkan dumana rağmen deponun üst katında yer alan kahvehanede bulunan vatandaşların oturmaya devam etmesi dikkat çekti.

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü, ABD'liler öldü
Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:48:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]