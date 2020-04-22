Denizli'de bir esnaf, Türk bayrağı dağıttı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hediyelik eşya, bayrak ve promosyon ürünleri satan bir esnaf, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, iş yerine gelenlere bayrak hediye etti.

Şemikler Mahallesi Gümüşler Bulvarı'nda mağazası bulunan Halil Dedecengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'da herkesin evinin balkonuna Türk bayrağı asabilmesi için ücretsiz bayrak dağıtma kararı aldığını söyledi.

Konuyu sosyal medyada duyurduğunu aktaran Dedencengiz, dükkanını ziyaret edenlere bin 200 adet 75 santimetre uzunluğunda, 50 santimetre genişliğindeki Türk bayrağını hediye ettiğini ifade etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramın evlerde kutlanacağını hatırlatan Dedencengiz, "Herkesin evinde, balkonunda Türk bayrağı olsun istedim. O yüzden gelen herkese normalde 5 lira olan bayrağını ücretsiz hediye ediyorum." diye konuştu.

Bayrak almak için koltuk değnekleriyle gelen Mehmet Ali Yiğit, esnafa teşekkür ederek, "Güzel bir uygulama olmuş. Çocuklarım için bir adet ücretsiz bayrak aldım. Bu konudaki duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.