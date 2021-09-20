Gözaltına alınan Y.Ö, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlının evine düzenlenen operasyonda, çeşitli ebatlarda 338 şişe sahte içki ile 78 sahte bandrol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Y.Ö. adlı şüphelinin piyasaya sahte içki süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Denizli 'de bir evde 338 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Denizli'de bir evde 338 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti

Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor

Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı