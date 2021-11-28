Denizli'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Bağbaşı Mahallesi Hüseyin Çelik Caddesi'ndeki 2 katlı evin giriş katında oturan Seher T'ye ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ev sahibi kadın, görevliler tarafından dışarıya çıkartıldı.
Söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Kaynak: AA
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