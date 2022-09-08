Hırsız soyduğu evdeki iki tomar parayla, "Eşek gibi çalışıyorum, vallahi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil" paylaşımını yaptı - Son Dakika
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Hırsız soyduğu evdeki iki tomar parayla, "Eşek gibi çalışıyorum, vallahi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil" paylaşımını yaptı

08.09.2022 10:51

Denizli'de yüzsüzlüğün böylesi dedirtecek bir hırsızlık yaşandı. Girdiği evden çaldığı 300 bin lirayla kendisine 35 bin liralık cep telefonu alan hırsız, JASAT'ın adım adım takibi sonucu yakayı ele verdi. Çaldığı paralarla eğlence mekanında yakalanan pişkin hırsızın, sosyal medyada ellindeki 2 tomar parayla "Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil" şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi. İşte detaylar...

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir evi gözüne kestiren 24 yaşındaki Abdulbaki K., motosikletiyle bölgede keşif yaptıktan sonra önceki gün sabah saat 10.00 sularında gizlice eve girdi. Besicilik yapan ailenin evde olmadığını bilen hırsız, 5 saat boyunca evin altını üstüne getirerek evde bulunan 300 bin TL değerindeki altın ve paraları alarak kayıplara karıştı.

Yüzsüz hırsızdan 'Eşek gibi çalışıyorum' paylaşımı

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Soyulduklarını eve geldikten sonra anlayan ev sahipleri, durumu Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çevrede bulunan kamera kayıtları üzerinde gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucu, hırsızlık olayını Abdulbaki K.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ne günlere kaldık! Yüzsüz hırsızın elindeki iki tomar parayla yaptığı paylaşım pes dedirtti

ADIM ADIM İZLENDİ

Yaşanan olay sonrası harekete geçen Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Abdulbaki K.'nın adım adım izini sürdü. Şüphelinin altınları bozdurmak Acıpayam ilçesindeki kuyumculara girdiğini tespit eden JASAT, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile temasa geçti. Çaldığı paralarla kendisine 35 bin TL değerinde bir cep telefonu aldığını belirlenen Abdulbaki K., çaldığı paralarla eğlence mekanında keyif yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından çaldığı para ve altınların bir kısmıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Yüzsüz hırsızdan 'Eşek gibi çalışıyorum' paylaşımı

EŞEK GİBİ ÇALIŞIYORMUŞ

Benzer 4 suç kaydı daha ortaya çıkan Abdulbaki K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaldığı paralarla lüks bir yaşam sürmeyi amaçlayan yüzsüz hırsızın, bir süre önce sosyal medyada ellindeki 2 tomar parayla "Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil. Parayı bulunca ne yapacağımı bilemiyorum. Siz söyleyin" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Denizli, Tavas, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız soyduğu evdeki iki tomar parayla, 'Eşek gibi çalışıyorum, vallahi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil' paylaşımını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsız soyduğu evdeki iki tomar parayla, "Eşek gibi çalışıyorum, vallahi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil" paylaşımını yaptı - Son Dakika
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