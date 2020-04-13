Denizli'de bir haftada 54 kaza meydana geldi - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir hafta içerisinde 1 ölümlü, 14 yaralanmalı ve 39 maddi hasarlı kaza meydana geldiğini, ayrıca 16 bin 906 aracın kontrol edildiğini açıkladı.



Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 16 bin 906 aracın kontrol edildiği, bu kontroller sonrası 2 bin 298 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi. Kentte ayrıca son bir haftada 1 ölümlü, 14 yaralanmalı ve 39 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 54 kazanın meydana geldiği kaydedildi. - DENİZLİ