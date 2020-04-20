Denizli'de bir haftada 54 kaza meydana geldi - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir hafta içerisinde 18 yaralanmalı ve 27 maddi hasarlı kazanın meydana geldiğini, ayrıca 17 bin 579 aracın da kontrol aracın kontrol edildiğini açıkladı.



Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 17 bin 579 aracın kontrol edildiği, bu kontroller sonrası 2 bin 299 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi. Kentte ayrıca son bir haftada ölümlü trafik kazası yaşanmazken, 18 yaralanmalı ve 27 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 45 kazanın meydana geldiği kaydedildi. - DENİZLİ