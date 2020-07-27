Denizli'de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta 36'sı yaralanmalı olmak üzere 92 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 21 bin 764 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 346 tanesi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. Meydana gelen 92 trafik kazasından ise 36'sının yaralanmalı, 56'sının maddi hasarlı olduğu aktarıldı. Açıklamada, ayrıca kentte geçtiğimiz hafta ölümlü trafik kazası yaşanmadığı ifade edildi. - DENİZLİ